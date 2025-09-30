Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Гоце Делчев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пешеходка пострада, блъсната от пикап. Инцидентът станал в понеделник около 13:10 часа на ул. „Гоце Делчев" в гр. Гоце Делчев.

Автомобил „Нисан Навара", управляван от 39-годишен мъж от с. Беслен не е пропуснал и е блъснал 69-годишна жена от гр. Гоце Делчев, която е пресичала пътното платно на пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала с фрактура на таза, комоцио и хематом на главата.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.



