ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През първата половина на 2025 г. жителите на ...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21397190 www.24chasa.bg

Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Гоце Делчев

Тони Маскръчка

1272
Пешеходна пътека СНИМКА: Pixabay

Пешеходка пострада, блъсната от пикап. Инцидентът станал в понеделник около 13:10 часа на ул. „Гоце Делчев" в гр. Гоце Делчев.

Автомобил „Нисан Навара", управляван от 39-годишен мъж от с. Беслен не е пропуснал и е блъснал 69-годишна жена от гр. Гоце Делчев, която е пресичала пътното платно на пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала с фрактура на таза, комоцио и хематом на главата.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Пешеходна пътека СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?