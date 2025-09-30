Първото издание на „Вело Пулс Пловдив“, организирано от холдинга „Булфарма“, болница „Пълмед“ и нейното Отделение по кардиохирургия, се проведе на 27 септември с масовото участие на лекари, граждани и спортисти. Отбелязвайки по този начин Световния ден на сърцето, посланието беше съвсем ясно – „Движете се, спортувайте, за да имате здрави сърца!“ Съорганизатори на проявата бяха велоклубовете „Крива спица“ и „7Хилс“. Трасето на велопохода бе 32 км в пресечен терен.

Събитието бе благословено от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, председател на болничното настоятелство към веригата лечебни заведения на „Булфарма”.

“Сърцето е най-важният орган в организма на човека, а в духовен смисъл това са чувствата на човека“, каза митрополит Николай при старта на велопохода, който той определи като полезно и приятно изживяване и благочестиво събитие, което заслужава благословението Божие.

Началникът на Кардиохирургията на „Пълмед“ д-р Андрей Неутов изтъкна от своя страна, че „основната идея и кауза, е да дадем пример и да подкрепим здравословния начин на живот“.

„Това е рецептата за здраво и щастливо сърце!“, определи той и добави, че колоезденето е прекрасен начин за поддържане на общия тонус и на доброто физическо здраве като цяло и категорично води до подобряване на състоянието на сърдечносъдовата система.

Участниците във велопохода бяха над 200, но няколко от тях бяха истински вдъхновяващи примери за силен дух, мъжество и отговорност към собственото си здраве. Един от тях е параолимпиецът Георги, който е с присъдени сърце и бъбрек. На 7 декември 2023 г. той стана първият трансплантиран човек в света, изкачил най-високия връх на Килиманджаро. Георги е също световен шампион на 100 метра бруст на първенството за трансплантирани в Австралия.

Друг такъв участник бе 70-годишният Атанас, пациент на Кардиохирургията на „Пълмед“, претърпял преди 1 година минимално инвазивна операция за протезиране на аортна клапа и асцедентна аорта. В редиците на колоездачите беше и Методи, претърпял успешно рядката клапносъхраняваща операция по метода на Дейвид, и който в момента се радва на двете си близначки и на активен спортен живот.

След успешното начало на инициативата, организаторите са категорични, че „Вело Пулс Пловдив“ ще стане ежегодна проява и отсега канят ентусиастите да отбележат в календара си за догодина най-близката събота до 29 септември.