Съдът оправда прокурор Сулев, обвинен, че започнал дело срещу Петьо Петров - Еврото

1996
Константин Сулев (вдясно) с адвоката си Костадин Костадинов Снимка: Йордан Симeонов

Софийският градски съд оправда изцяло прокурор Константин Сулев. Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция, предаде БТА.

Той бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов.

По-рано днес прокуратурата поиска условна присъда за Сулев. Прокурор Йордан Петров не коментира присъдата пред медиите.

