Задигнали кабели за 15 хил. лв. на подсъдимия за прегазването на крадец на крави фермер от Болярино

Делото срещу Димитракис Пирилис ще протече с разпит само на трима свидетели

Кражбите от стопанството на живеещия от години в пловдивското село Болярино фермер от Кипър Димитракис Пирилис продължават и последно оттам са изчезнали кабели за 15 хил. лв. "Исках да направя ново осветление, но откраднаха кабелите", оплака се той преди делото за смъртта на Петър Гаджанов, който преди 6 години влязъл във фермата с приятели и започнали да извеждат крави.

Това се е случило в нощта на 11-и срещу 12 май 2019 г., когато Пирилис обхождал имота си, обект на множество кражби. Видял, че няколко души крадат крави, подгонил ги с джипа си в тъмното, блъснал Петър и брат му Ангел на земята. При следващата маневра прегазил Петър, който починал.

Делото се проточи дълго заради спорове адекватно ли е обвинението в транспортно престъпление, след като катастрофата е станала на нива, която не е път, отворен за обществено ползване. В крайна сметка процесът стартира и защитата на Пирилис поиска съкратено съдебно следствие - с изслушване на само на комплексната съдебномедицинска и автотехническа експертиза. "Категорично подчертавам, че не става дума за признаване на вината", заяви адвокат Димитър Антонов. Повереникът на близките на прегазения Петър настоя да бъдат разпитани и тримата очевидци на инцидента.

Следващото заседание ще е на 3 ноември т. г.