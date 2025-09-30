ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6,9 удари крайбрежието на ...

Военни участват в международно учение в Румъния

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Военнослужещи от 101-ви алпийски полк от Сухопътните войски участват в международното учение „Sarmis 25" в Румъния. Началото на подготовката бе дадено с откриваща церемония в град Брашов на 29 септември. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Учението, което се провежда в Карпатите, ще продължи до 10 октомври. В него участват военнослужещи от осем нации – Белгия, България, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Чехия и Турция.

Военнослужещите от 101-ви алпийски полк са интегрирани в състава на румънската рота. Това подчертава високата степен на оперативна съвместимост и сътрудничество между въоръжените сили на двете държави. Днес, 30 септември, в рамките учението бе отработено водене на бойни действия в градски условия.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

