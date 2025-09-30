Топ кулинари ще готвят с телешки жили на Феста на Горнооряховското гърне

Второто издание на Фестивала на Горнооряховското гърне ще посреща многобройните си гости от 3 до 5 октомври, в пространството около летния театър и стадиона в Горна Оряховица.

Фестивалът съхранява, популяризира и предава автентични рецепти и традиции в приготвяне на характерното за района ястие от телешки жили. Затова след първото му издание, Община Горна Оряховица подаде заявление в Патентното ведомство и Фестивалът на Горнооряховското гърне вече е вписан в Държавния регистър на марките.

И тази година фестивалните дни ще са изпълнени с интересна програма, съчетала българска музика и народни танци, кулинарни игри, вкусни гозби, работилници и майсторски ателиета за деца и възрастни, както и фермерски пазар, разположен на място.

Ароматите, вкусовете и традициите на региона ще бъдат представени от изявени готвачи.

Телешки жили ще готвят любимците от телевизионното предаване „Hell's Kitchen България" – Царина Цанева и Ивайло Иванов.

С две автентични рецепти ще се представи колоритният местен майстор, събирач на горнооряховски истории и кулинарни тайни Христо Димов-Лучето.

Шеф Станимир Радичев ще представи най-вкусната горнооряховска супа по касапски, приготвена от телешки опашки.

Невероятни рецепти с телешко месо ще сготвят и горнооряховски деца, възпитаници на Професионалната гимназия по хранителни технологии „Професор доктор Асен Златаров". Те ще сътворят истински празник за сетивата, заедно с представители на гостуваща едноименна гимназия от Димитровград и шеф Ленко Нинов от „Метро Академия", както и фермата за аспержи в с. Джулюница.

Античната кухня на Ана и Димитър Спасови от Сдружение "Вила Аквавила" ще представи „Вкусът от миналото".

Сред чуждестранните гастрономи е носителят на най-високото кулинарно отличие – звезда „Мишлен" Стилианос Дингас от Гърция. Той е и създателят на течния дим, вече широко използван в хранително-вкусовата промишленост и гастрономията като цяло. Преподавател, а също автор и водещ на телевизионни предавания, Еxecutive сhef Стилианос Дингас е популярна и любима фигура в южната ни съседка. Учениците от горнооряховската Професионална гимназия ще имат практически занятия с него и възможност да попият от огромния опит. А гостите на Фестивала на Горнооряховското гърне ще могат да вкусят от специалитетите с телешко месо, приготвени специално за празника от гръцкия кулинарен ас и колегите му - шеф Магдалини Тситсинуди и шеф Хриси Константиниду.

Фестивалът ще предложи културен обмен и с побратимените на Горна Оряховица украински градове Миргород и Арциз, в които живеят много големи български общности. Гостите ще представят стари автентични рецепти, а също съхраненото в техния край българско народно творчество.

За малките гости на Фестивала на горнооряховското гърне ще има образователни игри и любопитни занимания, като възстановката „По пътя на млякото" и демонстрации, свързани с производството на мед, в които пчеларите семейство Стамови ще включват и децата.

На фестивалната сцена ще се изявяват Капански ансамбъл – Разград, Севлиевски духов оркестър и духов оркестър от Габрово, фолклорен ансамбъл „Сидер Войвода", танцов фолклорен клуб „Балканика" и детски клуб „Приключенци". А клубовете „Плетеница" и „Хортроп" ще вият хора около мегдана. Над 450 изпълнители ще участват в програмата в обособеното фестивално градче.

Симона Загорова, Софи Маринова и народната певица Ива Давидова са музикалните звезди, които ще владеят вечерната сцена, съответно в петък, събота и неделя.