Нелегалните хазартни оператори вече достигат до подрастващите

Нелегалният онлайн хазарт се очертава като една от бързо нарастващите заплахи в дигиталната среда. Зад обещанията за лесни печалби стои индустрия, която действа извън закона – без регулации и без защита за потребителите.

Ново изследване на Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA), цитирано от European Gaming Industry News, разкрива тревожна тенденция: все повече нелегални оператори насочват своите кампании именно към подрастващите.

Залаганията често се представят като модерна форма на забавление, а плащанията чрез криптовалути – като свободна и удобна алтернатива. В съчетание с натиска от връстници и естественото любопитство на младите хора, това ги прави особено уязвима аудитория.

Още през 2024 г. KVA отчете, че непълнолетни могат без особени затруднения да депозират средства в нелегални казина, използвайки младежки банкови сметки. Това показва колко лесно достъпни са тези практики.

„Хазартният сектор вече свикна с мащабното присъствие на нелегалните оператори. Но когато говорим за открито привличане на непълнолетни – това е истински шок,“ коментира Стивън Вролик от KVA. Според него единственото решение е в тясна координация между институции, регулатори и родители, защото „е заложено бъдещето на младото поколение“.

Днес нелегалният хазарт не е само периферен риск, а фактор, който използва дигиталните навици на младите хора. Когато именно подрастващите се превръщат в основна цел, въпросът се превръща в обществен и политически приоритет.