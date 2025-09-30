Хванаха турски шофьор с метамфетамин на Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митничари откриха метамфетамин, укрит в пластмасова туба над шасито на товарен автомобил, при проверка на пункт Капитан Андреево.

Случаят е от 27 септември, когато на пункта пристига товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация.

Шофьорът с турско гражданство представя редовни документи за превозваната стока – фурми, от Иран през Турция и България за Украйна.

Митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство, насочва композицията за проверка с рентгенова апаратура.

При последвалия физически контрол в областта на лявата ос на шасито на полуремаркето митническите служители откриват малка пластмасова туба, пълна с бяло кристалообразно вещество, съобщава Би Ти Ви.

При извършения полеви тест веществото реагира на метамфетамин. Открития наркотик е на стойност 20 4000 лева по цени за нуждите на съдебната система.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.