Вижте Георги и Борис от "Автомобилна администрация", взели подкупи от шофьорите на техниката на Роби Уилямс

С белезници доведоха в съда двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Георги Георгиев и Борис Борисов, обвинени, че са взели подкупи от шофьорите на техниката за концерта на Роби Уилямс. Там прокуратурата ще поиска те да останат в ареста. Георги Георгиев и Борис Борисов от Автомобилна администрация, взели подкупи от шофьорите на техниката на Роби Уилямс СНИМКА: Георги Палейков

Единият инспектор поискал и приел 200 лв. от британски шофьор на товарен автомобил. Другият инспектор, който също е задържан, взел 300 евро от нидерландски шофьор. Той прибрал и още 200 лв. от друг британец, който също бил водач на товарен автомобил. Дори пратили чужденците на банкомат, тъй като нямали пари в себе си. А за да поискат рушвета, ползвали Google Translate.