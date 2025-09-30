Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане таксите за новия Регистър на арбитражите

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане предложения за таксите за административни услуги, които ще се предоставят от новия Регистър на арбитражите. Това става с проект за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Новият регистър, поддържан от Министерството на правосъдието, се създава по силата на измененията и допълненията в Закона за международния търговски арбитраж, който вече е Закон за арбитража.

Законодателната реформа е в отговор на установените случаи на злоупотреба с арбитражни решения за осъждане на физически и юридически лица въз основа на неистински документи (сред тях е случаят „Янка Ушколова", който даде тласък на промените, изготвени от екипа на министър Георги Георгиев), безконтролното създаване на арбитражи и ограничените възможности за отмяна на арбитражното решение и административен контрол върху дейността на арбитражите. В Закона за арбитража са въведени строги правила за връчването на книжа и призоваване в арбитражно производство, като за гражданите се изисква реално получаване и фикциите за връчване не се прилагат. Завишават се изискванията за вписване на арбитражните институции и арбитрите, дава се възможност Върховният касационен съд да отмени арбитражно решение, когато то е в противоречие с обществения ред. Освен това за пръв път се създава публичен електронен регистър на арбитражните институции и арбитрите, който ще се поддържа от Министерството на правосъдието. Той предоставя административни услуги срещу заплащане на такса в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.

Предлаганите нови такси са: