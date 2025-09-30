ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6,9 удари крайбрежието на ...

16-годишен дрифтира кола в Пловдив, тя пламна и изгоря напълно

24 часа Пловдив онлайн

Автомобилът бил на негов познат

Кола изгоря в пловдивския квартал „Прослав", след като била подкарана от непълнолетен, а в движение се запалила, съобщиха от полицията. Според получения вчера сигнал във Второ РУ лек автомобил „Рено" бил обхванат в пламъци в първите часове на деня. Няма пострадали хора, но от пожара колата е унищожена напълно.

Местопроизшествието е запазено и посетено от дежурна оперативна група и е изяснено, че колата се е възпламенила по време на рискови маневри от страна на непълнолетния й водач.

16-годишният тийнейджър е известен на полицията, а автомобилът е на негов познат. Извършителят е задържан за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под наблюдението на районна прокуратура в рамките на образувано досъдебно производство за унищожаване на чужда собственост. 

