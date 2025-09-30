Медии уволниха шефките на "Чистота" и "Градини и паркове" в Пловдив, те са на постовете си

Единствено главната инженерка Христина Плачкова, която бе временно на поста, се връща в отдел "Пътна инфраструктура"

"Г-н Димитров, какво се случва? Нито съм подавала оставка, нито съм освобождавана. На поста съм си, но от пловдивски медии разбрах, че съм била уволнена".

С тези думи директорката на "Градини и паркове" Радина Андреева се обърнала към кмета на Пловдив Костадин Димитров. Тя прочела, че е подала оставка, а такова нещо няма. "Нито Андреева, нито директорката на "Чистота" Десислава Георгиева са подавали оставки. Изпълняват си задълженията", заяви пред "24 часа" градоначалникът Костадин Димитров. Шефката на "Чистота" Десислава Георгиева. Снимка: Никола Михайлов

Единствено главната инженерка Христина Плачкова, която беше назначена временно на 10 март т. г., е подала заявление за излизане от този пост и се връща на предишната си позиция - началник-отдел "Пътна инфраструктура". Плачкова беше повишена, след като предишният главен инженер Хакъ Сакъбов стана зам.-кмет по строителството. "Сега той я връща на предишната длъжност", допълни кметът Костадин Димитров.

Появилите се "информации" за оставки в община Пловдив се определят като поредна атака срещу зам.-кмета Иван Стоянов, тъй като двете общински предприятия - "Чистота" и "Градини и паркове" са на негово подчинение. От месеци той е обект на атаки от две определени медии с апетит към местната власт.