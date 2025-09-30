Медии уволниха шефките на "Чистота" и "Градини и паркове" в Пловдив, те са на постовете си

Единствено главната инженерка Христина Плачкова, която бе временно на поста, се връща в отдел "Пътна инфраструктура"
"Г-н Димитров, какво се случва? Нито съм подавала оставка, нито съм освобождавана. На поста съм си, но от пловдивски медии разбрах, че съм била уволнена".
С тези думи директорката на "Градини и паркове" Радина Андреева се обърнала към кмета на Пловдив Костадин Димитров. Тя прочела, че е подала оставка, а такова нещо няма. "Нито Андреева, нито директорката на "Чистота" Десислава Георгиева са подавали оставки. Изпълняват си задълженията", заяви пред "24 часа" градоначалникът Костадин Димитров.
Единствено главната инженерка Христина Плачкова, която беше назначена временно на 10 март т. г., е подала заявление за излизане от този пост и се връща на предишната си позиция - началник-отдел "Пътна инфраструктура". Плачкова беше повишена, след като предишният главен инженер Хакъ Сакъбов стана зам.-кмет по строителството. "Сега той я връща на предишната длъжност", допълни кметът Костадин Димитров.
Появилите се "информации" за оставки в община Пловдив се определят като поредна атака срещу зам.-кмета Иван Стоянов, тъй като двете общински предприятия - "Чистота" и "Градини и паркове" са на негово подчинение. От месеци той е обект на атаки от две определени медии с апетит към местната власт.