Зафиров: Работим за справяне с водната криза и предотвратяване на нови проблеми в сектора

"През последните дни в качеството ми на председател на Националния борд по водите, заедно с министър Иванов имахме работни срещи по темата безводие в Брезник, Търново и Плевен. Бордът работи по две направления – преодоляване на текущите проблемите с липсата на вода и предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на бъдещи кризи"

Това каза вицепремиерът Атанас Зафиров по горещата тема за водната криза в страната.

Той даде за пример водната политика във Велико Търново, където не се налага въвеждане на режим, но сега е точният момент да се предприемат дългосрочни мерки, които да са гаранция, че ще осигурят вода за целия регион.

"От днес водният режим в Плевен се облекчава. За гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен. водоснабдяването ще бъде възстановено сутрин от 6,00 часа до 10,00 часа и вечер - от 18,00 часа до 22,00 часа всеки ден. На практика с времето за водоподаване се увеличава с 2 часа", каза на свой ред министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Той подчерта, че това е стъпка към стабилизиране на ситуацията в Плевен и темповете на работа остават високи, защото крайната цел е до края на годината да има само нощен режим на водата и по тази линия не бива да има никакво отпускане.

"Продължава подмяната на критични участъци от вътрешната водопреносна мрежа, от месец август от 120 литра в секунда, в момента постъпват 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал", който ползва вода от река „Дъбнишка бара". Очакванията са добиваните водни количества да достигнат 320 литра в секунда", съобщи още Иванов.

"Безспорно благодарение на спортистите, днес ние като българи имаме повод да вървим с високо вдигната глава. Поздравявам мъжкия ни национален отбор по волейбол от спортистите и треньорите до волейболната федерация за второто място на световното първенство, тъй като доказаха, че резултатите, които постигат са плод на екипните им усилия". Това каза председателят на Комисията по младежта и спорта и народен представител от ПГ на БСП Габриел Вълков по време на пресконференция в централата на БСП.

Той припомни, че с приетия за тази година бюджет са отделени 1/3 повече пари за Министерството на младежта и спорта, ресурс, който е отпуснат за ремонтирането на съществуващите спортните бази и строителството на нови. "С приемането на новия бюджет ще заложим ново увеличение с още 1/3 в средставата, които ще бъдат отпуснати за българските младежи и спортисти" обеща Габриел Вълков.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова заяви по повод участието на социалния министър Борислав Гуцанов в 80-тата сесия на Общото събрание на ООН: "България беше припозната като флагман в защита на децата. Добрата новина за нас оттам беше стартирането на глобална инициатива от Великобритания, в които България заема важно място."

Тя обясни, че в изказването си министър Борислав Гуцанов е подчертал, че дебатът за правата на жените трябва да се върне там, където му е мястото - към равния достъп на жените до образование, до пазара на труда, до развитието на възможности в живота и правото на избор. Той е допълнил, че България ще сподели своя челен опит в грижите за децата без родители, по-специално в извеждането им от домовете, което е най-доброто за тях. Алексова подчерта, че именно вицепремиерът на Великобритания Киър Стармър е предложил България да бъде един партньор в тази инициатива, като разпространи своя пример в целия свят.