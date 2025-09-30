15 г. затвор за Мариан от Куклен, убил зверски братовчед си след скандал за ракия

Защитата и обвинението се скараха дали побоят е нанесен само с особена жестокост, или и по особено мъчителен начин

15 г. затвор при първоначален "строг" режим получи Мариан Паскалев от Куклен за убийството на братовчед си Ламбри Лятев, с когото живели врата до врата. Причината за скандала, предшествал фаталния побой, била тривиална - задигната ракия.

На 28 декември 2022 г. Паскалев се прибрал и видял бравата на къщата си разбита, а от бурето му липсвал алкохол. Отишъл в съседната сграда, където живеел братовчед му, с когото често пиели, и двамата се скарали, но до удари не се стигнало. На следващия ден около 20 ч. се почерпил и отишъл отново да се разправя с 55-годишния Ламбри. Започнал да го рита и удря, включително с бутилка бира, влачил го и го зарязал навън, близо до двора.

Защитата не възрази срещу авторството на деянието, като самият Мариан в хода на процеса е разказал точно какво се е случило. Спор между адвокатите му и тези на сина на загиналия Димитър Лятев обаче се зароди относно правната квалификация. Защитниците Красимир Елдъров и Георги Кутрянски се съгласиха, че става въпрос за умишлено убийство, извършено с особена жестокост, но не и за това смъртта да е причинена по особено мъчителен начин, както твърдяха представителите на държавното и частното обвинение.

"Нанесени са били множество удари с крака и ръце в главата и жизненоважни области от тялото", каза прокурор Иван Спиров. Той изтъкна като отегчаващи вината обстоятелства количеството изпит от подсъдимия алкохол и роднинската връзка между него и жертвата, а като смекчаващи - чистото му съдебно минало и дадените обяснения. И поиска присъда над минималния размер.

Адвокат Зоя Тошкова обаче настоя за доживотен затвор. "Това е поредното тежко престъпление, което разкрива един безсмислен повод за унищожаване на човешки живот - едно-две изпити шишета ракия и разбита брава", каза тя. Добави, че Мариан отрязал кабелите на камерите на Ламбри, преди да започне да го бие. Преди да бъде съборен на земята, пострадалият опитал да се защити, което се доказва от кръвонасяданията по ръцете му.

Тошкова изтъкна, че Лятев получил тежка черепномозъчна травма, счупени му били всички ребра без едно, имал и разкъсвания на органи. "Всичко това в края на декември, когато е много студено, захвърлил го и го оставил напълно безпомощен, което коствало живота на пострадалия", каза още тя. Посочи, че боят траял не по-малко от 15-20 минути, като ударите били силни, а подсъдимият бил обут с тежки кубинки.

Според защитата обаче не са събрани достатъчно доказателства побоят да е бил нанесен по особено мъчителен начин. "Вие видяхте, че вещите лица посочиха точно обратното - има доказателства в обратната посока", заяви адвокат Кутрянски. Той обясни, че за експертите било невъзможно да посочат черепномозъчната или гръдната травма е настъпила първо. Ако това е била тази на главата, можело Ламбри Лятев да е изпаднал в кома или в безсъзнание, а в този случай той не би изпитвал болка. "Всичко в съвкупност за мен води до извода, че доказателствата за мъчителен начин не са събрани. В конкретния случай деянието може да бъде квалифицирано единствено и само като извършено с особена жестокост", категоричен беше защитникът.

Адвокат Тошкова също засегна казаното от вещите лица, но заяви, че загубата на съзнание е предположение. Експертите казали, че заради изпития алкохол, който действал като анестезия, убийството не било причинено по особено мъчителен начин, но по думите ѝ мъжът не бил чак толкова пиян, че да не усеща какво му се причинява.

Кутрянски посочи, че клиентът му веднага съобщил на близките на Лятев за случилото се, изказал съболезнования, а на полицаите разказал всичко. Той настоя за присъда под минимума.

"Всяка насилствена смърт е мъчителна", каза адвокат Елдъров. Вторият защитник на Паскалев заяви, че в обвинителния акт личат несигурности относно правната квалификация и посочи, че в кръвта на загиналия са установени 1,6 промила алкохол.

"Съжалявам за извършеното още веднъж. Моите съболезнования, не мога да върна времето назад", каза подсъдимият след адвокатите си. Мариан Паскалев поиска справедлива присъда.

След като изслуша страните, съдебният състав се съгласи със защитата и го призна за виновен единствено в умишлено убийство с особена жестокост. От наказанието му ще бъде приспаднато времето, което вече е прекарал зад решетктие. Паскалев трябва да плати 100 000 лв. кръвнина и 3000 лв. за адвокат на сина на Ламбри Лятев. На него се падат разноските по делото в размер на 10 162,38 лв.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.