Таксата е базирана на принципа „замърсителят плаща" и на основа „ползвател", в сила от 1 януари 2026 г.

От 29 септември проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен е публикуван на сайта на Общината за обществени консултации

Гражданите могат да изпращат становища и мнения до 29 октомври включително

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ – РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Считано от 01.01.2026 година се въвежда нов начин за определяне/изчисляване на такса за битови отпадъци. Задължение на всички общини е да преминат към нов принцип на изчисляване на таксата за битови отпадъци. Промяната касае Регламент на Европейският съюз, съгласно който Такса за битови отпадъци (ТБО) трябва да отговоря на принципа „замърсителя плаща“. Таксата за битови отпадъци ще определя според количеството на битовите отпадъци, като се изключва възможността това да бъде върху данъчната оценка на недвижимите имоти или тяхната балансова стойност.

С Постановление № 93 от 4 април 2024 година на Министерски съвет е приета Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметка за относимите разходи за извършване на дейности по предоставяне на услугите, за които се заплаща такса за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

За да се приложи националното законодателство, е необходимо Общинският съвет в Шумен да приеме изменение и допълнение в съществуващата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

В изпълнение на националните разпоредби, на 29.09.2025 г. на официалния сайт на Община Шумен е публикувана за обществено обсъждане с всички заинтересовани лица проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен (в частта на Наредбата, касаеща заплащането на Такса битови отпадъци).

II. ПРИЛОЖИМА ЗА ОБЩИНА ШУМЕН ОСНОВА – „ПОЛЗВАТЕЛ“

Законодателят е определил три възможни варианта за изчисляване на нови основи на такса за битови отпадъци за услугите, които са базирани на принципа „замърсителят плаща“.

След проведени консултации и извършен анализ се прецени, че най-справедливото разпределение на тежестта към момента е на база „ползвател“, за да се запази балансът между живеещите в града, селата, като и между гражданите и предприятията.

Вариантът за определяне на такса битови отпадъци според броя на ползвателите е предпочетен от 90 % от общините предвид сложността и изискването за допълнителна техническа обезпеченост за другите възможни варианти.

III. МОТИВИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ДА ПРИЛОЖИ ОСНОВА „ПОЛЗВАТЕЛ“

Съгласно приетата Наредба от Министерски съвет, количеството битови отпадъци следва да е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Общинските съвети обаче могат да приемат и друга основа или основи, различни от водещата, при условие, че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането на водещата основа. Община Шумен се възползва от това право, като е консултирала всеки детайл от проекта на Наредбата, която предлага, с десетки общини в страната, които са в същата ситуация.

1. ОБЕКТИВНИ ДАДЕНОСТИ

В град Шумен и кварталите „Дивдядово“, „Мътница“ и „Макак“, услугите по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване се извършват от Общинското предприятие „Чистота“. Същите се извършват по определени маршрути. Маршрутите са изготвени с цел ефективно и икономично извозване на отпадъците и не са съобразени с административното и териториално деление на града по зони и квартали.

Отчетността на извозените отпадъци се води по маршрути. Маршрутите включват няколко административни единици в рамките на града /квартали/ и преминават през различни зони. Това не позволява да се определи точното количество отпадъци по квартал или зона на града. Затруднява се разграничението по вид отпадък. Съответно се затруднява изчисляването на база „количество“. Информацията, която се предоставя от общинско предприятие „Чистота“, включва: справка за броя на контейнерите по квартали и справка за извозеното количество битови отпадъци за гр. Шумен за съответната година. Справка за броя на контейнерите и извозеното количество битови отпадъци по села в община Шумен е изготвена от еколозите на общината, тъй като обслужването там е по договор с две фирми.

При така действащата на територията на община Шумен система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е невъзможно.

Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството отпадъци е необходимо закупуване на техника, съдове, контрол върху измерването и изцяло нова система за сметосъбиране и сметоизвозване.

Практиката показва, че груповото ползване на съдове за отпадъци в даден квартал или място, освен от домакинства се ползват от офиси, магазини и други нежилищни имоти. При това положение е невъзможно да се определи генерирания отпадък от даден ползвател. Към момента е невъзможно определянето на такса за битови отпадъци според генерираното количество отпадъци.

Затова с проектът се предлага като подходяща основа за определяне на такса за битови отпадъци да се вземат:

БРОЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ за трите услуги – 1. събиране и транспортиране, 2. третиране и 3. поддържане на чистота/ за граждани и предприятия, притежаващи жилищни имоти;

за граждани и предприятия, притежаващи жилищни имоти; БРОЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ за граждани и предприятия, притежаващи нежилищни имоти, като за третата услугата - „3. поддържане на чистота“ - се взема под внимание друга основа - разгърнатата застроена и незастроена площ.

2. ОБЩИ ПРИНЦИПИ ПО МЕТОДИКАТА – СЪОТНОШЕНИЕ 40:60 % НА ГРАЖДАНИТЕ СПРЯМО ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

В Методиката, приложена към Наредбата, е заложено разпределението на разходите за всяка от трите услуги, формиращи такса за битови отпадъци, е в следните групи за жилищни и нежилищни имоти:

- Град Шумен /вкл. кварталите „Дивдядово“, „Мътница“, „Макак“/

Граждани – 40 % от разходите

Предприятия – 60 % от разходите

- Населени места /села/ от община Шумен

Граждани – 40 % от разходите

Предприятия – 60 % от разходите

При определяне размера на таксата за всяка от услугите, за които се заплаща ТБО, Общинският съвет може да приема допълнително диференциране съобразно определени критерии – населените места в общината и отделните зони в тях, вида и предназначението на имота, вида на извършваната в имота икономическа дейност, както и вида на битовия отпадък. В изготвената Методика за изчисляване на ТБО, която е приложение към Наредбата, са диференцирани по критерий населели места – граждани и предприятия.

3. СОЦИАЛЕН КОМПОНЕНТ – ПРИЛАГАНЕ НА НАМАЛЕНИЯ ПО ГРУПИ ПОЛЗВАТЕЛИ

В Методиката се предвижда още ТБО да се изчислява в намален размер за:

За държавните и общински училища на територията на община Шумен с коефициент 0,75; За лица до 18 годишна възраст с коефициент 0,50; За незастроени имоти на граждани, извън строителни граници с нежилищно предназначение:

Град – с коефициент 0,50;

Село – с коефициент 0,50

от размера на частта за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината.

4. ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТА – ПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, НО И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ ОТ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

Принципът „замърсителя плаща“, който е водещ за ТБО, считано от 01.01.2026 година, изисква таксата да е свързана с действителното ползване на имота. Съгласно Закона за местните данъци и такси, броя на ползвателите на даден имот може за бъде установен служебно с преливане на информация от съответния регистър, притежаващ данните за ползвател. Въпреки това, се дава възможност на гражданите и предприятията в Община Шумен да посочат точен брой ползватели в техните имоти, който да отговарят на действителното фактическо положение и така да се стигне до по-пълно спазване на основния принцип, заложен в закона.

Предлага се това да става с подаване на декларация за жилищни имоти на граждани и предприятия и декларация за нежилищни имоти на граждани и предприятия, приложени в проекта на Наредбата.

В тази връзка като неразделна част от проекта на Наредбата са:

Декларация за жилищни имоти, притежавани от граждани и предприятия;

имоти, притежавани от граждани и предприятия; Декларация за нежилищни имоти;

С предлаганите изменения ще бъде коригирана ТБО на всеки от имотите. При тези, които се обитават от многочленни домакинства, ще има нарастване на таксата, тъй като съответно генерират повече отпадъци.

5.СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТТА

В предложения проект на Наредба е регламентирано, че размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.

Предлаганият проект на наредба е в съответствие със Закона за местните данъци и такси и националната наредба, приета от Министерския съвет.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ МОДЕЛ НА БАЗА „ПОЛЗВАТЕЛ“ – НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИЯ ОТПАДЪК, ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

В проекта на Наредба се очаква да се приложи по-лесно вече въведеният принцип „замърсителят плаща“, който представлява финансов стимул. Той, от една страна, насърчава лицата да намалят количеството на генерираните отпадъци, а от друга - насърчава общините да оптимизират разходите по събиране и транспортиране, третиране на отпадъците и опазване на чистотата. Принципът стимулира и разделното събиране, рециклирането и компостирането на отпадъците.

С предложения проект на Наредба не се създава допълнителна административна тежест за задължените лица, тъй като, съгласно промените в ЗМДТ, обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, както и всяка тяхна промяна, ще бъдат установявани служебно или чрез подаване на декларация от задължените лица, както и от управителя или председателя на етажната собственост по определен ред.

V. ИНОВАТИВЕН ПРИНОС НА ОБЩИНА ШУМЕН – ДИФЕРЕНЦИРАНА ПО-НИСКА ОСНОВА ЗА „ПОЛЗВАТЕЛ ДЕТЕ“ И ЗА УЧИЛИЩА

Подходът на Община Шумен да се определи специална по-ниско основа за „ПОЛЗВАТЕЛ ДЕТЕ“ е иновативен принос. Той се възприе от десетки български общини в хода на консултациите с тях и с експертите на национално ниво. Община Шумен полага целенасочени усилия, подкрепящи домакинствате с деца, да се въведе максимално справедлив подход при определянето на ТБО на основа „ползвател“, когато в домакинството има деца. Този диференциран коефициент за „ПОЛЗВАТЕЛ ДЕТЕ“ в Община Шумен се определя на 0,50. Диференцирани коефициенти се прилагат и за държавни и общински училища в размер на 0,75, като намален коефициент има и за нежилищни незастроени имоти извън строителните граници. Те целят социални, образователни, икономически, демографски и ефекти, касаещи справедливото разпределение на тежестта.

VI. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ – СТАНОВИЩА ДО 29 ОКТОМВРИ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от 29.09.2025 год., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата. Проектът е публикуван на официалната интернет страницата на Община Шумен с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на адрес: https://www.shumen.bg/bg/proekti-za-naredbi-i-pravilnitsi-2025/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredbata-za-opredelyaneto-i-administriraneto-na-mestnite-taksi-i-tseni-na-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-shumen.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 29.10.2025 г. включително:

в Община Шумен, Център за административно обслужване, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, гише № 3;

на електронна поща: [email protected]

Приложени към Наредбата за публични консултации са също: