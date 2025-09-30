Полицаи учат малки ученици на безопасно движение в Добрич

Продължават съвместните инициативи по училищата в област Добрич в рамките на акцията за пътна безопасност, насочена към опазването на живота и здравето на учениците „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!", съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. В град Балчик в основно училище „Антим I" служители от Детска педагогическа стая и „Пътна полиция" запознаха децата с мерките за пътна безопасност - управление на тротинетки, велосипеди и правилно пресичане.В цялата област предстоят срещи по училищата с деца в уязвима възраст, добавят от полицията.

На среща представители на МВР с учениците от началния етап в средното училище „Св. Климент Охридски" в Добрич представители на МВР разясниха правилата, които децата трябва да спазват като участници в движението. Споделиха пред учениците основните моменти от всекидневието, когато е застрашена безопасността на всички – по време на игри, на пътя до училище и обратно, при каране на велосипед, скейтборд, ролери и тротинетки. Дадоха съвети как да се държат като пътници в автомобили на родители и близки, както и в обществения транспорт. Децата показаха, че знаят правилата за безопасност, които са научили в училище – в часовете по Безопасност на движението по пътищата.