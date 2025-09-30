Голям пожар гори в Свиленград, има опасност за местната болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два големи пожара избухнаха в Хасковска област във вторник следобед. Огън се е разгорял в поле с лозя по пътя за село Момково, община Свиленград, като той е достигнал район в близост до местната болница. Пламъците са засегнали две къщи и няколко автомобила.

Стихията е поставила в реална опасност МБАЛ – Свиленград, заедно с кислородната инсталация на лечебното заведение, както и подстанцията на града. На този етап евакуация на хората в околността не е наложителна и тези фронтове са овладени.

Пожарът остава активен, като огънят е погълнал и автомобили в района, информира НОВА.

Междувременно друг голям пожар е пламнал в стърнища край село Белица. На място за овладяването на пламъците работят противопожарни екипи.