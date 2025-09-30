ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6,9 удари крайбрежието на ...

Въоръжен задигна много пари от казино в село до Раковски, задържаха го

24 часа Пловдив онлайн

1160
Казино Снимка: Pixabay

Бил маскиран и заплашил крупието в игралната зала

44-годишен криминално проявен е арестуван за въоръжен грабеж от казино в село до Раковски, съобщават от МВР.

Според предварителна информация на 29 септември около 4,40 часа в игрална зала в село на територията на община Раковски маскиран мъж заплашил крупието с пистолет, отнел сумата от 3600 лева и избягал.

В издирването са се включили служители от отдел „Криминална полиция" и униформени от Районното управление в Раковски.

От него е иззета цялата отнета сума и ползваното газово оръжие, чийто начин на придобиване се изяснява. Събраните материали са докладвани на наблюдаващия делото прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.

