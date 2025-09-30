ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6,9 удари крайбрежието на ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21399787 www.24chasa.bg

Двамата от "Автомобилна администрация" плашили шофьорите, че ще ги задържат. Остават в ареста

Димитър Мартинов

[email protected]

2704
Георги Георгиев и Борис Борисов от Автомобилна администрация, взели подкупи от шофьорите на техниката на Роби Уилямс СНИМКА: Георги Палейков

Заплаха, че ще бъдат задържани за 24 часа, са получили шофьорите на техниката за концерта на Роби Уилямс. Това стана ясно в Софийския градски съд, който остави Борис Борисов и Георги Георгиев в ареста. 

Чуждестранните шофьори мислели, че двамата са полицаи. Те не се идентифицирали със служебни карти. Освен че единият заплашил със задържане, другият казал, че водачите няма да могат да продължат по пътя си, посочи съдия Анелия Щерева. 

Преди това от прокуратурата посочиха, че Георгиев и Борисов първо написали на капаците на колите какви пари искат (те били прашни). След като не били разбрани, поискали подкупите с google translate. Дори пратили шофьорите да теглят пари от банкомат. 

"Това, което е срещу нас като обвинение, е малко превишено и скалъпено. Третия свидетел, който е срещу нас, ние не сме го виждали. Не сме извършили престъпление", каза Георгиев. А Борисов добави, че имал съмнения за употреба на дрога от един от шофьорите. 

"Държавата е длъжна да демонстрира абсолютна нетърпимост към подобни престъпления", каза съдия Щерева и остави двамата в ареста. Те могат да обжалват на 7 октомври. 

 

Георги Георгиев и Борис Борисов от Автомобилна администрация, взели подкупи от шофьорите на техниката на Роби Уилямс СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?