Двамата от "Автомобилна администрация" плашили шофьорите, че ще ги задържат. Остават в ареста

Заплаха, че ще бъдат задържани за 24 часа, са получили шофьорите на техниката за концерта на Роби Уилямс. Това стана ясно в Софийския градски съд, който остави Борис Борисов и Георги Георгиев в ареста.

Чуждестранните шофьори мислели, че двамата са полицаи. Те не се идентифицирали със служебни карти. Освен че единият заплашил със задържане, другият казал, че водачите няма да могат да продължат по пътя си, посочи съдия Анелия Щерева.

Преди това от прокуратурата посочиха, че Георгиев и Борисов първо написали на капаците на колите какви пари искат (те били прашни). След като не били разбрани, поискали подкупите с google translate. Дори пратили шофьорите да теглят пари от банкомат.

"Това, което е срещу нас като обвинение, е малко превишено и скалъпено. Третия свидетел, който е срещу нас, ние не сме го виждали. Не сме извършили престъпление", каза Георгиев. А Борисов добави, че имал съмнения за употреба на дрога от един от шофьорите.

"Държавата е длъжна да демонстрира абсолютна нетърпимост към подобни престъпления", каза съдия Щерева и остави двамата в ареста. Те могат да обжалват на 7 октомври.