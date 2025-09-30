Зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков кани понижената главна инженерка в своя екип

Зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков покани доскорошната главна инженерка на Пловдив Христина Плачкова и шефката на "Чистота" Десислава Георгиева в своя екип. Това стана с пост във фейсбук. "Познавам Христина Плачкова и Десислава Георгиева като отдадени професионалисти – хора с енергия, знания и желание да решават проблемите. Такива качества са нужни на Пловдив и трябва да бъдат запазени. Заявявам публично – за такива специалисти винаги ще има място в моя екип и в проектите, за които отговарям. Вярвам, че когато става дума за Пловдив, различията отстъпват пред професионализма", написа той.

Както "24 часа" вече писа, по информация на кмета Костадин Димитров Плачкова напуска поста главен инженер и се връща на предишната си позиция началник-отдел "Пътна инфраструктура". Градоначалникът обаче беше категоричен, че Десислава Георгиева остава начело на "Чистота". Самата тя не вдига мобилния си телефон.

На 27 август т. г. Владимир Темелков подаде оставка като зам.-кмет, седмица по-късно след среща при лидера на ГЕРБ Бойко Борисов беше обявено, че той и градоначалникът Костадин Димитров продължават да работят заедно.