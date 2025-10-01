Да даде ли София автобусния си транспорт на частници?

Предложението на малката група на "Синя София" бе отхвърлено от общинския съвет, но тя се закани да го внесе пак

Повече конкуренция в сектора може да означава по-малко стачки

Драмите с ремонтите на "Топлофикация" и предложените от кмета Васил Терзиев промени в синята и зелената зона иззеха цялото внимание на софиянци и направиха така, че друга важна тема мина почти без дебат. На последното заседание на общинския съвет малката група на "Синя София", която има само 3 представители в 61-членния градски парламент, предложи да се създаде работна група, която да прецени плюсовете и минусите от идеята частни оператори да поемат някои линии на автобусния градски транспорт.

Проф. Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров мотивираха искането си с това, че общинската фирма "Столичен автотранспорт" изпитва постоянен недостиг на шофьори и че возилата й постоянно се чупят, което се отразява зле на услугата в целия град. През 2024 г. автобусният превоз не е изпълнил 12 000 курса, което прави по около 35 на ден, съобщи Йонков. "12 000 неизпълнени курса означава, че на таблото на спирката пише, че в 12.15 часа трябва да дойде рейс, който обаче не идва, защото няма достатъчно шофьори или защото колата е повредена - коментира общинарят за "24 часа - 168 часа". - Неизпълнен курс води до това, че на места транспортното обслужване е било прекъснато за над 40 минути и дори повече. Всички знаем за хроничния недостиг на автобусни водачи и че голяма част от автопарка на общинската фирма трайно е извън строя. Не виждам защо общината да не позволи на частни фирми да извършват същата дейност при ясни и прозрачни правила". От "Синя София" допълниха, че общественият транспорт в много европейски градове е организиран на базата на публично-частно партньорство.

От евентуалните концесионери ще се иска със собствени средства да закупят автобусите, с които ще возят столичани, допълват от "Синя София". Групата припомня, че вече години външна фирма е част от транспортната схема на града и че досегашният опит е положителен. Както е известно, от 2016 г. частната компания „МТК Гроуп" обслужва т.нар. северни маршрути. Става дума за 15 линии до северните квартали и до по-отдалечени населени места като Нови Искър, Кремиковци и т.н. Йонков изчисли, че за цялата 2024 г. частният оператор не е изпълнил само 96 курса. "В годините фирмата се е доказала като надежден партньор на общината. При това, забележете, тя вози на цената за километър/пробег, определена за "Столичен автотранспорт", но намалена с 5 на сто. Т.е. нейната услуга е по-евтина от общинската. Въпреки това фирмата очевидно е на печалба, автобусите й са здрави, няма проблем с водачите и т.н.", допълни той. Йонков съобщи, че автопаркът на "Столичен автотранспорт" е на възраст между 11 и 13 г., докато този на частния превознач е на около 8 г.

Допускането на още частни фирми ще позволи на "Столичен автотранспорт" да запази за себе си толкова дестинации, за колкото има водачи и изправни автобуси, смятат от "Синя София". Задача на работната група ще е да прецени кои маршрути да останат общински и кои да се концесионират, каза Йонков и допълни, че по негово мнение за общината трябва да останат най-натоварените трасета и тези, които минават по периферията на центъра. Съветникът каза още, че конкуренцията с частниците би трябвало да мотивира общинската компания да подобри организацията си на работа. "В момента там на 9 шофьора се пада 1 чиновник, а при частния оператор съотношението е 65 към 1", изчисли той.

Въпреки доводите докладът на "Синя София" бе отхвърлен рекордно бързо. В негова подкрепа се обявиха част от групата на кмета Васил Терзиев - "Продължаваме промяната" и ДБ. ГЕРБ заявиха, че не са против повече частно ноу хау в градския транспорт, но поискаха нови консултации по темата. "С очакваната реформа в паркирането, за която колегите в момента работят, градският транспорт би трябвало да се превърне в една удобна и незаменима, бих казал, алтернатива за повечето граждани, които нямат нужда всеки ден да са с автомобил. Засега се въздържаме, защото ни се струва, че процесът трябва да започне от по-далеч, за да се постигнат по-добри резултати", коментира шефът на икономическата комисия Прошко Прошков.

Най-силно срещу идеята се противопоставиха БСП и "Спаси София". Ваня Григорова от групата на социалистите коментира, че докладът на проф. Лилков и колегите му е "идеологически мотивиран". "Те по принцип са за приватизации и концесии. За тях общината и държавата са лоши стопани. Аз дадох пример с Пловдив, където всички линии са частни и по същество градът няма транспорт, а условията на труд и заплащането на водачите не са публични. Защото там няма синдикати. Показателно е обаче, че Пловдив беше един от първите градове, който вкара чужди работници за шофьори. Ето толкова добри са условията там, че трябва да привличат индийци, пакистанци и др. народности, които са по-зле икономически от нас, за да се изкушат да работят тук", коментира Григорова във Фейсбук.

"Синя София" опонира, че сравненията между София и втория по големина наш град са неуместни. "Проблемът в Пловдив не е в това, че има публично-частно партньорство, а е в условията на договора с тамошния превозвач. При нас контрактът с фирмата е железен и това се е доказало през годините. В София тя получава заплащане на километър/пробег и затова е в неин интерес да изпълнява курсовете съгласно разписанието си. Общинската система във всеки момент следи и знае дали това се случва. Ключът към доброто публично-частно партньорство е в прозрачността, в правилното разпределение на отговорностите и в последващия контрол", коментира Йонков. От "Синя София" съобщиха за "24 часа-168 истории", че след изтичането на задължителния срок за изчакване ще внесат отново предложението си за създаване на работна група и ще потърсят по-широка подкрепа.

„24 часа – 168 истории" потърси мнението на една от големите фирми за автобусни превози. Оттам отговориха, че са проследили дискусиите в СОС и че при отхвърлено предложение няма да правят официални изказвания. Все пак поясниха, че перспективата за участие в подобен конкурс представлява интерес за компанията. Сред възможните подобрения, които тя би могла да предложи, са по-ниски цени, на които ще се купуват автобусите, както и резервните части за тях.

Със сигурност ще има различни мнения по темата правилно ли е София да аутсорсва услуги, които досега тя традиционно е предоставяла. За да е налице цялата информация преди евентуален втори дебат, някои факти трябва да бъдат припомнени. През лятото на 2024 г. СОС прие инвестиционна програма, предложена от бившия зам.кмет по транспорта Илиян Павлов от „Спаси София". Тя предвижда обновяване на общинския автопарк. Гласувано бе до 2030 г. да се похарчат близо 1 млрд. лева. Освен 108 нови трамваи, 75 тролейбуси и 50 електробуси, с парите трябва да се купят и 230 нови автобуси. Предложението на "Синя София" за концесиониране на част от линиите повдига въпроса по-добре ли ще е, ако общината си спести разхода за покупката и поддръжката на нови автобуси, след като частни фирми са готови да ги купят за своя сметка и да возят с тях пътници на същата цена, на която го прави и общинското дружество.

Втората тема е дали включването на още частници в транспортния микс на София ще се превърне в лек срещу честите стачки на общинските транспортни работници и срещу постоянните искания за по-високи заплати. Както е известно, по време на пролетната стачка на "Столичен автотранспорт" и "Столичен електротранспорт" единствените, които не спряха да работят и да возят софиянци, бяха "Метрополитен" и споменатата частна фирма, обслужваща автобусни линии 12, 18, 20, 21, 22, 86 и др.

През пролетта стачка парализира обществения градски транспорт.

Различни градове в Европа са допуснали в различна степен частни компании в обществения си превоз. Най-мащабно това се е случило в Лондон. Транспортната система там се управлява от публичната компания Transport for London (TfL), но автобусните линии се обслужват от частни оператори като Arriva, Go-Ahead, Stagecoach. Метрото и градските влакове са общински, но за поддръжката им отговарят частни подизпълнители. В Берлин основният изпълнител BVG е публичен, но компании като Transdev и Abellio обслужват регионални влакове и някои автобусни линии. В Париж главният превозвач RATP е държавен, но частни компании като Keolis и Transdev отговарят за линии в предградията. В Амстердам също има един голям оператор, но също фирми като Connexxion и Keolis Nederland обслужват някои автобуси и регионални влакове.