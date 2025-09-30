Никола Цолов завърши училище, похвали се с диплома

Пилотът от Формула 2 Никола Цолов завърши училище. Той се похвали с дипломата си, която е получил току-що.

Талантливият ни състезател е завършил иновативно частно средно училище по изкуства и чужди езици. Цолов учи дистанционно от Испания и признава, че е взел матурите с помощта на баба си, която е учителка.

Макар че кариерата му върви стремглаво, Никола не пренебрегва образованието. "Приоритетът е кариерата, но целта е и диплома", споделя той в скорошно интервю.

Цолов подчертава, че най-сериозният му напредък не е технически, а ментален:

"Всеки може да се подготви физически. Истинското предизвикателство е как се справяш ментално. Мечтата ми е да спечеля следващия голям шампионат. Изолирам се напълно преди състезание. Колкото по-малко хора говорят с мен, толкова по-чист е умът ми. Мотивира ме, че съм тръгнал от нулата. Родителите ми не са били в моторните спортове - това ме направи по-силен. Всеки успех е само спирка по пътя. Трябва да продължаваш да работиш, защото някой друг не спира. Много ми харесва, когато хора, които уважавам, ми дават признание. Това ми носи истинска радост".