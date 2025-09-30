Инспекторите написали на прашните коли колко искат, плашили шофьорите на Роби Уилямс с арест (Обзор)

Съдът остави в ареста Георги Георгиев и Борис Борисов

Заплаха, че ще бъдат задържани за 24 часа, са получили шофьорите на техниката за концерта на Роби Уилямс. Това стана ясно в Софийския градски съд, който остави уволнените вече служители на “Автомобилна администрация” Борис Борисов и Георги Георгиев в ареста.

Чужденците мислели, че двамата са полицаи. Те не се легитимирали със служебни карти. Освен че единият заплашил със задържане, другият казал, че водачите няма да могат да продължат по пътя си, ако не дадат подкуп, посочи съдия Анелия Щерева.

Преди това от прокуратурата изтъкнаха, че Георгиев и Борисов първо написали на капаците на колите какви пари искат (те били прашни). След като не били разбрани, поискали подкупите с google translate. Дори пратили шофьорите да теглят банкноти от банкомат.

“Това, което е срещу нас като обвинение, е малко превишено и скалъпено. Третият свидетел, който е срещу нас, ние не сме го виждали. Не сме принуждавали никого да ни дава подкуп и не сме извършили престъпление”, каза Георгиев. А Борисов заяви, че направеният превод по време на разпита пред съдия бил грешен. “Те казаха, че са ни предложили подкуп, а ние сме отказали”, твърди мъжът. Той посочи, че поназнайва английски език. Преводачът обаче превел, че подкупът е искан. Борисов добави, че има съмнения за употреба на дрога от един от шофьорите. Причината - миришел на кисело.

Съдия Щерева посочи, че пари, равни на сумата от подкупа, били скрити в кутия за цигари. “Това е сума, която всеки може да има законно”, каза тя и изтъкна, че методът на скриване на парите говори за нечистия им произход.

“Държавата е длъжна да демонстрира абсолютна нетърпимост към подобни престъпления”, посочи магистратката и остави двамата в ареста. Те могат да обжалват на 7 октомври.

Седем служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА) са уволнени през последните осем месеца. За тях е имало сигнали, че вземат рушвети, или по-скоро са се занимавали с рекет, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов във вторник.

По тези случаи няма достатъчно данни, за да бъдат предадени на разследващите органи, тъй като хората, подали сигналите, не са ги подписали, добави той.

“В момента се работи по случай, в който ръководители в агенцията са искали подчинени да участват в корупционни схеми. Събраните данни ще бъдат предадени в прокуратурата и в ГДБОП”, допълни пред БНТ вицепремиерът.

“В правителствената програма с мерките за пътна безопасност е записано, че тази част от ИААА, която контролира на пътя, ще бъде преместена в МВР и ще мине под общ контрол за предпазване от корупция”, каза още Караджов.

“Там носят бодикамери, имат съвсем различни правила и се надявам съвсем скоро това да се случи. ДАИ, която проверява на пътя, няма място в транспортното министерство, тя трябва да мине към контрола, който е в МВР”, допълни вицепремиерът.

Той посочи, че вече има решение в “този смисъл на Министерския съвет”, но предстои промяната на няколко закона, което трябва да се случи до края на годината.

Междувременно “Да, България” внесе законопроект за задължително използване на бодикамери от служителите на ИААА.