Мистериозните трупове от кораба в Бургас отровени с меден сулфат (Обзор)

С два трупа на борда акостира в Бургас кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, който превозвал меден концентрат от Перу.

На потресаващата гледка се натъкнали българските власти и част от екипажа, когато малко след полунощ на 30 септември започнала обичайната обработка на кораба. Двете тела са открити в хамбара на плавателния съд за генерални товари Devbulk. Те били с медицински маски на устата.

На място веднага пристигнала оперативно-следствена група, която установила самоличността на един от мъртвите мъже. Това е 57-годишен мъж от Варна, който не е член на екипажа. Вторият труп обаче остава с неизяснена самоличност, тъй като бил без документи, той също не е моряк.

Възможно е и той да е българин, но може да е и чужденец, допускат разследващи. Репортерска проверка установи, че корабът е задържан и е образувано досъдебно производство.

Случаят е поет от бургаското следствие под надзора на прокуратурата. До късно тази вечер официална информация обаче нямаше.

“24 часа” научи, че двамата мъже са издъхнали от отравяне вследствие на вдишани токсини, които се отделят от медния концентрат. По телата им не са открити следи от насилие, става ясно от аутопсията, извършена в катедра “Съдебна медицина” към УМБАЛ-Бургас. Тепърва ще се изследва точното съдържание на медния концентрат в кораба.

Запознати разкриват, че някои медни съединения са токсични и попаднали в организма през храносмилателната или дихателната система, могат да предизвикат отравяне, като леталната доза на меден сулфат е 8-10 грама.

Разследващи работят по няколко версии, между които смъртта на двамата мъже да е свързана с контрабанда на наркотици. Още следобед започна щателно претърсване на плавателния съд и товара, довериха осведомени.

Devbulk е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании според справка в Equasis. Капитанът също бил от Турция.

По неофициална информация в Перу корабът е натоварил около 20 хил. кг меден концентрат, но пристигайки в Турция, е разтоварил по-голямата част от товара.

Последно е бил на пристанището в Хереке преди 4 дни според данни на сайта VesselFinder.

Напълно е възможно двамата мъже, открити мъртви в Бургас, да са се качили на кораба именно от малкото турско пристанище, разположено в източния край на Мраморно море.