При 5 неизвинени вече няма да се връща помощта от 300 лв.

За първите 6 месеца на 2026 г., когато влиза еврото - без ваучери, всичко ще е само кеш

При 5 неизвинени отсъствия месечно няма да се връща еднократната помощ от 300 лв. Тя се дава на учениците от първи до четвърти клас, както и на тези в осми клас. Това предвиждат промени в Закона за семейни помощи за деца, пуснати за обществено обсъждане. Те засягат около 258 хил. деца.

“Предлаганите промени се налагат, тъй като възстановяването на вече предоставената еднократна помощ за ученици заради допуснати отсъствия в рамките на съответната година само от 5 учебни часа е прекалено рестриктивно. Детето може да е допуснало тези отсъствия и същевременно да продължава редовно да посещава училище. Освен това тази помощ е еднократна, а не месечна”, пише в мотивите си към законопроекта премиерът Росен Желязков.

Петте неизвинени отсъствия обаче остават за месечните помощи - т.нар. детски.

Временно всички помощи ще се отпускат само в парична форма. Това ще важи от 1 януари до 30 юни 2026 г. Причината е, че трябва да се направят нови образци на ваучери във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Според закона помощите могат да се предоставят под формата на стоки и услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности. Те се оценяват от дирекциите “Социално подпомагане”, когато родителите не полагат грижи за детето или има риск помощта да се похарчи за друго. Помощта в натура се предоставя чрез ваучери.

Еднократна помощ при бременност догодина ще получат около 11 000 българки, тази при раждане на дете - 60 хил. Месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година са за 12 635 души. А за отглеждане на дете до завършване на средно образование се дават за 440 хил. българчета.

Със законопроекта отпада изискването за представяне на удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование от майка студентка в редовна форма на обучение. Това вече ще става със служебна проверка.