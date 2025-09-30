Всеки 5-и е бил свидетел да ругаят лекар, но според 41% сам си е бил виновен (Обзор, графики)

2000 медици жертва на физическо насилие по време на работа, а 56% ­ на обиди и псувни

7%, или над 2000 лекари, са били жертва на физическа агресия по време на работа, върху 56% пък е упражнена вербална. Това показва изследване на “Тренд” сред 800 членове на БЛС в цялата страна, проведено това лято. Според 64% от лекарите агресията спрямо тях категорично може да влоши качеството на грижата за пациентите.

Друго изследване на “Тренд” сред 1002-ма анкетирани показва, че 20% - или всеки 5-и българин, са ставали свидетели на псувни, обиди и заплахи към лекари, а 7% са виждали и физическа агресия. 41% обаче са съгласни, че понякога лекарите сами са си виновни. Като причини изтъкват неудовлетвореност от услугите, дълго чакане за прием, високото заплащане, неуважително отношение от страна на лекаря, както и пияни или дрогирани пациенти.

Само за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала 8 производства за причиняване на телесна повреда на медици, обяви шефът на лекарския съюз Николай Брънзалов. През 2024-а са били 10, година по-рано нападнатите медици са 16, но само 12 от извършителите са наказани, предимно с условни присъди. За тази година вече има 4-ма осъдени.

Необходимо е цялостно обществено разбиране, че агресията срещу лекар не е просто нападение над отделен човек. Това е удар срещу здравната система и срещу правото на всеки пациент да получи адекватна грижа, настоя д-р Брънзалов.

За съжаление, тематастава все по-актуална, от единични случаи проявите на агресия към хората, в чиито ръце е здравето на нацията, през последните години се превръщат в ежедневие, коментира министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Полицейската статистика потвърждава това. През 2023 г. за нападение над медицински лица са регистрирани 96 престъпления, през 2024 г. те са 99, а само до 10 септември тази година - 75, обяви зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.