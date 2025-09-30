ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране в I лига

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21401507 www.24chasa.bg

Пиян пловдивчанин заспа в колата си, полицаи го накараха да я премести, съдът го оправда

Ваня Драганова

[email protected]

3984
Дрегер Снимка: МВР Пловдив

  Не бил длъжен да знае, че може да откаже да изпълни разпореждане на униформен, ако от това ще последва престъпление                                     

Пловдивчанин, изпил 2 патрончета водка и легнал да спи в колата си, бил накаран от полицаи да я премести, а после - предаден на съд за шофиране след употреба на алкохол. Случаят е от 26 март т. г., когато към 14 часа патрул забелязал мерцедес, спрян в зелена площ на  кръстовището на бул. „Цариградско шосе" с ул. „Удроу Уилсън".  Вътре мъж спял на задната седалка и единият от полицаите му наредил да закара автомобила на близкия паркинг.

Човекът го направил, но лъхнал на патрула на алкохол, бил тестван и дрегерът отчел 0,58 промила. Шофьорът си признал за изпитата предната вечер водка и отказал да даде кръвна проба. По това време той бил в изпитателния срок на условна присъда за същото престъпление.

Срещу него било образувано бързо производство и когато делото стигнало до Районния съд в Пловдив, водачът признал вината си. Произнесената присъда обаче е оправдателна, първо, защото деянието е малозначително - колата е била преместена на много близко разстояние. Втората причина е, че шофирането е било провокирано от полицаите. "Подсъдимият не е бил длъжен да знае, че има право да не изпълни полицейско разпореждане, ако
същото сочи на извършване на престъпление, като просто предаде ключовете на полицейските служители и им посочи, че може би все още има наличие на алкохол в кръвта си и се намира в изпитателен срок на условно осъждане", е записано в мотивите на съда. 

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване на окръжните магистрати.                                                                                                                                                                                                

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?