Пиян пловдивчанин заспа в колата си, полицаи го накараха да я премести, съдът го оправда

Не бил длъжен да знае, че може да откаже да изпълни разпореждане на униформен, ако от това ще последва престъпление

Пловдивчанин, изпил 2 патрончета водка и легнал да спи в колата си, бил накаран от полицаи да я премести, а после - предаден на съд за шофиране след употреба на алкохол. Случаят е от 26 март т. г., когато към 14 часа патрул забелязал мерцедес, спрян в зелена площ на кръстовището на бул. „Цариградско шосе" с ул. „Удроу Уилсън". Вътре мъж спял на задната седалка и единият от полицаите му наредил да закара автомобила на близкия паркинг.

Човекът го направил, но лъхнал на патрула на алкохол, бил тестван и дрегерът отчел 0,58 промила. Шофьорът си признал за изпитата предната вечер водка и отказал да даде кръвна проба. По това време той бил в изпитателния срок на условна присъда за същото престъпление.

Срещу него било образувано бързо производство и когато делото стигнало до Районния съд в Пловдив, водачът признал вината си. Произнесената присъда обаче е оправдателна, първо, защото деянието е малозначително - колата е била преместена на много близко разстояние. Втората причина е, че шофирането е било провокирано от полицаите. "Подсъдимият не е бил длъжен да знае, че има право да не изпълни полицейско разпореждане, ако

същото сочи на извършване на престъпление, като просто предаде ключовете на полицейските служители и им посочи, че може би все още има наличие на алкохол в кръвта си и се намира в изпитателен срок на условно осъждане", е записано в мотивите на съда.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване на окръжните магистрати.