Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ СНИМКА: Архив

На 1 октомври в 10.00 часа в Аулата в Ректората ще бъде официално открита академичната учебна 2025/2026 година на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Гости на академичната общност ще бъдат председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Ректорът проф. Георги Вълчев ще открие академичната учебна година със слово и ще представи деканите на факултетите на Софийския университет.

Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех, ще получат студентските си книжки от ректора на Софийския университет. Преди академичното тържество в Аулата ректорското ръководство и Академичният съвет на Софийския университет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви и на паметните плочи на загиналите за родината по време на Балканските войни преподаватели и студенти от Софийския университет, съобщава БГНЕС.

