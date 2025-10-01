Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията ще е в Гербовата зала на „Дондуков" 2.

Награждаването е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.