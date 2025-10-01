ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Мирослав Ненков: Защо не се показват тези, кои...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21402314 www.24chasa.bg

Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол

1272
Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол. Снимка: FIVB

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията ще е в Гербовата зала на „Дондуков" 2.

Награждаването е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол. Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?