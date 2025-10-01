ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преговорите между "Ботев" (Пд) и Томаш пропаднаха

Росен Желязков: Работим за увеличаването на вдовишката добавка от 30 на 35%

4620
Росен Желязков Кадър: Фейсбук/ Министерски съвет на Република България

На този ден светът обръща внимание на възрастните хора – не като на хора в сянка, а като на носители на опит, мъдрост и активна сила в обществото. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора

"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение.

Затова, въпреки трудностите, увеличихме всички пенсии с 8,6 процента и повишихме социалната пенсия за старост. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%.

Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи.

Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени.

Днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме.
Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим.

Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред.

Честит празник", завърши Желязков.

