Росен Желязков: Работим за увеличаването на вдовишката добавка от 30 на 35%

На този ден светът обръща внимание на възрастните хора – не като на хора в сянка, а като на носители на опит, мъдрост и активна сила в обществото. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора
"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение.
Затова, въпреки трудностите, увеличихме всички пенсии с 8,6 процента и повишихме социалната пенсия за старост. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%.
Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи.
Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени.
Днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме.
Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим.
Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред.
Честит празник", завърши Желязков.
Премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора: На този ден светът обръща внимание на...Posted by Министерски съвет на Република България on Tuesday, September 30, 2025