ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Мирослав Ненков: Защо не се показват тези, кои...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21402400 www.24chasa.bg

Един човек е загинал, а 13 са ранени при катастрофи в страната за ден

564
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Един човек е загинал, а 13 са ранени при 13 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани три тежки и 31 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а двама са пострадали.

До края на септември са станали 629 катастрофи с 40 загинали и 726 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5135 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 325 души, а 6409 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 10 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочиха от МВР.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?