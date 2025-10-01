Един човек е загинал, а 13 са ранени при катастрофи в страната за ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а 13 са ранени при 13 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани три тежки и 31 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а двама са пострадали.

До края на септември са станали 629 катастрофи с 40 загинали и 726 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5135 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 325 души, а 6409 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 10 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочиха от МВР.