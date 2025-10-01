Общо 75 пожара са били потушени в страната за ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 75 пожара са били потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството. Пожарникарите са реагирали на 106 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които шест - в жилищни сгради, три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, три - в транспортни средства, и други.

Без нанесени материални щети са възникнали 60 пожара, от които 34 - в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнища, 19 - в отпадъци, и други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи в транспортни средства и 25 техническа помощ.

Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.