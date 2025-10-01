Д-р Мирослав Ненков: Защо не се показват тези, които посягат на лекари?

Защо не се показват хората, които посягат на лекари, попита д-р Мирослав Ненков по Нова тв. Поводът беше проучване на "Тренд", което показва, че 7% от медиците са били жертва на насилие. Д-р Ненков посочи, че винаги се показва битият медик, но не и неговият агресор.

"Ако се краде по-малко, ще има пари и за лекари, и за лекарства, и за пациенти", изтъкна д-р Ненков. И добави, че крадците не са умни, а са безкрупулни,

"2,90 лева е таксата при семеен лекар, кое нещо струва 2,90", попита още той и посочи, че лекарят не е длъжен да приема пациенти в извънработно време.