Министър Гуцанов ще отбележи Деня на възрастните хора в столичния дом "Надежда"

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи 1 октомври – Деня на възрастните хора, заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда" в София, където в момента са настанени 75 души, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Министърът ще се включи в тържеството, организирано от ръководството на дома по повод празника. Част от инициативите са и урок по пеене от народния певец Божидар Златков и специален концерт за празника.

Създаването на достатъчно домове, в които възрастните да живеят при достойни условия, е приоритет на министъра на труда и социалната политика, посочиха от министерството.

До края на юни 2026 година трябва да приключат ремонтите на всички 81 домове за възрастни хора, които текат в момента, каза през август Борислав Гуцанов. В момента тече най-голямата програма от 1990 година насам за ремонт на домове за възрастни хора, допълни той.