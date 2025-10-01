Бивш служител на "Автомобилна администрация": Работят като рекетьорска организация, за място се плащат 20 хил. евро

Персонално към мен подобно искане не е отправяно, но нормативно държавата е създала условия за тази корупция. Това каза Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи пред Нова тв, по повод скандала с подкупа, взет от британски шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Във вторник съдът остави двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Борис Борисов и Георги Георгиев в ареста.

Според Милтенова няма политическа воля да се реши този проблем. Повече от 10 години те настоявали да има единен контролен орган. Имало неприложими наредби и много високи глоби, което създавало условия за корупция. Например имало глоби в Европа по 100 евро, а у нас 500 евро. Кой ще контролира този единен контролен орган, а и трябвало да се оправят заплатите на хората, които работят там. Нямаме контрол върху контрола, посочи Милтенова.

Красимир Пъргов, който е бивш служител на "Автомобилна администрация" и е съкращаван три пъти, каза, че тази "служба работи като рекетьорска организация и е най-корупционната служба". "В тази институция работят съвестни хора, но тях системата ги изхвърля. Има всички характеристики, че става дума за организирана група", посочи той. И каза, че се чувало, че в момента за място се плащало по 20 000 евро, освен това се чувало, че преди инспекторите отчитали по 100 евро на ден, а сега вече по 200 евро, защото трябвало да ги делят между две партии. "Единен контролен орган ще е поредното недоносче, този контролен орган трябва да бъде партньор на бизнеса", каза Пъргов.

