Бивш служител на "Автомобилна администрация": Работят като рекетьорска организация, за място се плащат 20 хил. евро

Персонално към мен подобно искане не е отправяно, но нормативно държавата е създала условия за тази корупция. Това каза Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи пред Нова тв, по повод скандала с подкупа, взет от британски шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Във вторник съдът остави двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Борис Борисов и Георги Георгиев в ареста.
Според Милтенова няма политическа воля да се реши този проблем. Повече от 10 години те настоявали да има единен контролен орган. Имало неприложими наредби и много високи глоби, което създавало условия за корупция. Например имало глоби в Европа по 100 евро, а у нас 500 евро. Кой ще контролира този единен контролен орган, а и трябвало да се оправят заплатите на хората, които работят там. Нямаме контрол върху контрола, посочи Милтенова.
Красимир Пъргов, който е бивш служител на "Автомобилна администрация" и е съкращаван три пъти, каза, че тази "служба работи като рекетьорска организация и е най-корупционната служба". "В тази институция работят съвестни хора, но тях системата ги изхвърля. Има всички характеристики, че става дума за организирана група", посочи той. И каза, че се чувало, че в момента за място се плащало по 20 000 евро, освен това се чувало, че преди инспекторите отчитали по 100 евро на ден, а сега вече по 200 евро, защото трябвало да ги делят между две партии. "Единен контролен орган ще е поредното недоносче, този контролен орган трябва да бъде партньор на бизнеса", каза Пъргов.
Петър Вутов, който е зам. -шеф на Асоциацията за квалификацията на автомобилисти, по повод на идеята "Автомобилна администрация" да мине към МВР каза, че била от 10 години, но според тях не била добра. Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията изтъкна, че антикорупционните мерки са минали на заден план през последните години. През годините те предлагали много мерки, например декларации. Той припомни, че имаме вече единен орган, който да бори корупцията и вече една година не може да му се избере ръководство.