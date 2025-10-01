Екипът на Роби Уилямс подал сигнал за искания подкуп с помощта на Британското посолство в София

Случаят с искането на подкуп при посещението на Роби Уилямс в София обиколи международните медии. Въпреки това, от екипа на изпълнителя все още няма официален коментар. Съобщава се, че Британското посолство в София е съдействало на потърпевшите да подадат сигнал до българските власти.

От дипломатическата служба публикуваха и клип от концерта в София, с коментара: „Малко музикална терапия – когато британската сцена срещне българската енергия, се получава магия". За това информират британски медии, цитирани от NOVA.

Историята за поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, бързо прерасна от местна тема в международна новина. Тя предизвика буря от коментари в социалните мрежи и беше отразена от редица европейски и британски медии. Според някои от заглавията, вдъхновени от песните на звездата - като Forbidden Road и Angels – служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция" явно са възприели буквално заглавията и са се „вдъхновили" за действията си.

Шофьорите от техническия екип на певеца съобщили, че им е бил поискан подкуп по нестандартен начин – първо изписан с пръст върху прашната каросерия на камионите, а после – „преведен" чрез Google Translate. Случаят предизвика дипломатически отзвук, а според британски журналисти, подобна практика е „извън логиката на западните пътни правила".