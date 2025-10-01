Забавени държавни плащания поставят под риск инфраструктурни проекти на София

За значителни забавяния в преводите на държавни средства по програмата за общинско финансиране, което застрашава разплащанията и реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата съобщават от общината.

Към момента са одобрени 156 проекта по закона за държавния бюджет, но през 2025 г. са получени едва 98 554 лв. и само 10 споразумения за обекти в районите "Панчарево", "Банкя", "Младост" и "Илинден".

Сред засегнатите проекти са ремонтът на бул. „Александър Стамболийски", мостът на Бакърена фабрика, който беше отворен за движение преди месец, и ул. „Опълченска". За тях към момента не е преведен нито лев за 2025 г.

За сравнение, други общини вече са получили стотици милиони по същата програма. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че по същата програма са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини, посочват от Столичната община.

"Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града. Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло", казва кметът на София Васил Терзиев.

"София не е сцена за саботаж. Липсата на разплащане от МРРБ за обекти с държавно финансиране затруднява работата по големи строителни обекти, поставя под риск качеството на изпълнение и възможността да се осигури коректно отношение към бизнеса и работещите в столицата.", заяви зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Общината ще продължи да настоява за бързо и безусловно изплащане на полагащите се средства.