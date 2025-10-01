Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието: 35% от училищата ни въведоха забрана на джиесеми през целия учебен ден

Около 35% от училищата в страната са одобрили пълната забрана за ползване на джиесеми в рамката на учебния ден, заяви Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието пред Би Ти Ви.

Учителите не могат да отговарят за телефоните, но Но тези скъпи устройства трябва да бъдат под надзор на определено от училищата място, за да може децата да си ги получават в края на учебния ден.

Правилата за ползване на джиесеми в учебния ден вероятно ще бъдат различни за различните възрастови групи сред учениците, заяви още зам-министърката на образованието и уточни, че не става дума за казармени забрани.

Санкциите за използване на джиесеми в час в повечето случаи ще са за учениците и ще са с превантивен характер, за да се спазват правилата. Първото е работата с родителите - учителите искат да чувстват подкрепата им.