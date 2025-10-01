ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преговорите между "Ботев" (Пд) и Томаш пропаднаха

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21402775 www.24chasa.bg

Ивайло Мирчев: Сайтът "Колко струва" не струва

Елица Чупарова

1492
Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев Снимка: Юлиян Савчев

Сайтът "Колко струва" не струва. Правителството го пусна вчера, за нищо не става. Екипът ни го тества обстойно, разочаровани сме, защото не може да се използва функционалността, която бяхме предложили: да работи за хората.

Това обяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

Само екип от програмисти можел да разбере как да работи със сайта, на който могат да се следят цените на 101 стоки, категоричен е Мирчев.

От ДБ внесли и законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ след като двама от агенцията поискаха подкуп от хора от екипа на британския изпълнител Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя.

"Много е трудно да намериш некорумпиран даяджия. Когато им се сложат тези камери, както предложихме на МВР, но ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери. Затова полицаите ги носят, когато си поискат: нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма", обясни Мирчев.

Чрез промените на продуктовите такси се присвояват милиони, обяви съпредседателят на "Да, България". С промени в закона, щели да направят така, че всяка асоциация да може да усвоява потребителските такси, за да може бизнесът да има нормална конкуренция.

Щели да предложат и създаването на комисия за разследване на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание