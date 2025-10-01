Бойко Борисов: Има две теми, с които правителството трябва да се справи: водите и парите

Има две теми, с които правителството трябва да се справи: водите и парите. Всичко останало е празнодумие.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Ние ли точно ще разследваме Сорос, в парламента? Това е несериозно. 30 минути слушах празнодумия. "Възраждане", които подкрепиха ПП-ДБ, сега те ги обвиняват, че били патерица на ГЕРБ. От другата страна, Божанков ги обвинява за нещо, което самият Божанков е подкрепил с "Възраждане", "Величие" и МЕЧ преди няколко дни. Това го слушам 30 минути, кое да коментирам", ядоса се Борисов на въпрос защо не са подкрепили създаването на комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и неговата фондация "Отворено общество".

Относно изявлението на ДБ, че сайтът "Колко струва" не работи, той заяви, че това не било негова работа.

"Аз разбирам, че те няма с какво да се захванат и дори човек да не се пошегува. Смисълът на това, което казах (че България има петима премиери- б.р.) всяка партия в правителство, което брои депутатите, се изживява като премиер на неговата си партия. Без нито една от тях правителството не може да продължи, това е смисълът на казаното. Нека си го тълкуват както си искат", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Познавам петима, с които работя за всеки закон, за всяко мнозинство. ДБ твърдят много работи, за София не твърдят нищо. Един по един кметовете и зам.-кметовете им напуснаха, подадоха оставка за корупция. И София не съществува. 2 години не знаем имаме ли кмет или не. Ако има такова нещо в София, кметът е виновен. Стига са си мили ръцете с общинския съвет. Изборът за кмета е ясен. Аз 2 години работих с 61 чужди общински съветници в София, пита ли ме някой тогава като кмет как съм се справил с мнозинството? И да изляза и да кажа, че нищо не правя, защото нямам мнозинство. Кметът е този, който прави мнозинства", каза още Борисов.

"Веднъж му дадох пример (на Васил Терзиев- б.р.) , че по начинът, по който е тръгнал никога няма да решим проблема с трафика, защото да затворим Люлин, "Борис", последната част от тангентата е жизнено важна за ринга на София. Минахме вече 1-2 години, той тогава ми каза, че съм много добър архитект и оттогава непоискан нито съвет, нито помощ давам", категоричен бе той.

Борисов коментира и предложението на ДБ бодикамерите на служителите от ДАИ да станат задължителни:

"И бодита да им сложат, все тая. Предложението ми е категорично незабавно да се закрие тази агенция (ДАИ- б.р.). Една част от дейността ще си отиде в КАТ, другата- в ТОЛ системата може да я прави безпроблемно: претоварването на колите, превишена скорост, тирове. Накрая трябва да има катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно, а иначе каквото искат, и комбинизон могат да им сложат."

"Не съм чул какви са им предложенията, предложенията бяха ясни преди години. Дългът стана 18 млрд. Взимаха по 500 млн. на седмица, да не си даваме предложения. Има още време, до вкарването на първия бюджет в евро, приходните агенции ще се справят, надявам се", отговори той на твърденията на ДБ, че се очертава 5% дупка в бюджета.