Два градски рейса се сблъскаха зрелищно в Пловдив, по чудо няма пострадали (Снимки)

На единия от водачите му прилошало и се ударил в другия автобус

Два градски автобуса по линия № 4 се удариха тази сутрин на една от последните спирки в пловдивския район "Тракия" и щетите по тях са големи. Причината е, че на единия от водачите му прилошава и губи контрол, удряйки се в другото превозно средство, обясни пред "24 часа" Татяна Златанова от фирма "Меритранс".

Инцидентът е станал зад комплекса "Томов плаза".

"Няма потърпевши, няма пострадали, защото в рейсовете не е имало пътници. Няма как да се предвиди, че на единият водач ще му стане лошо", допълни тя. Златанова категорично отрече информациите, че има пострадали пътници с травми.

"Няма такава драма", категорична е тя. Единствено има материални щети по автобусите, но това е поправимо, посочи още превозвачът.

Не е тайна, че мнозина от водачите на градски автобуси са в напреднала възраст, тъй като все по–рядко се намират млади кандидати за тази работа.