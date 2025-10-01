Свалиха номерата на колата на Мария Рашкова, съпругата на Бойко Рашков, нямала застраховка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заради липса на застраховка "Гражданска отговорност" свалиха номерата на беемвето на Мария Рашкова, съпруга на депутата и бивш вътрешен министър Бойко Рашков. Тя е била спряна тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. "Драган Цанков" в София.

В момента катаджии й пишат акт пред нейната нотариална кантора на столичния бул. "Патриарх Евтимий".

Преди 3 години Мария Рашкова катастрофира на бул. "Г. М. Димитров". Тогава джипът й бе ударен от полицай от Смолян. По това време съпругът й беше вътрешен министър. Той отиде на мястото на катастрофата почти веднага. Виновен се оказа полицаят.