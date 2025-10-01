ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преговорите между "Ботев" (Пд) и Томаш пропаднаха

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21403261 www.24chasa.bg

Свалиха номерата на колата на Мария Рашкова, съпругата на Бойко Рашков, нямала застраховка

Димитър Мартинов

[email protected]

7464
Бойко Рашков КАДЪР: NOVA

Заради липса на застраховка "Гражданска отговорност" свалиха номерата на беемвето  на Мария Рашкова, съпруга на депутата и бивш вътрешен министър Бойко Рашков. Тя е била спряна тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. "Драган Цанков" в София.

В момента катаджии й пишат акт пред нейната нотариална кантора на столичния бул. "Патриарх Евтимий".

Преди 3 години Мария Рашкова катастрофира на бул. "Г. М. Димитров". Тогава джипът й бе ударен от полицай от Смолян. По това време съпругът й беше вътрешен министър. Той отиде на мястото на катастрофата почти веднага. Виновен се оказа полицаят.

Бойко Рашков КАДЪР: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание