Преговорите между "Ботев" (Пд) и Томаш пропаднаха

Разследват се причините за пожара в Свиленград, при който изгоряха две къщи

Разследват се причините за пожара в Свиленград, при който изгоряха две къщи. Снимка: pixabay

Продължават процесуално-следствените действия за установяване причините за пожара, възникнал вчера в квартал "Простор" в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

Две постройки бяха засегнати от огъня, който възникна към 14:30 часа и заплаши електрическа подстанция, местната Многопрофилна болница за активно лечение и магазин, а началникът на местната пожарна Ивелин Тонев предположи първоначално, че става дума за човешка небрежност.

От ОДМВР - Хасково обобщават, че вследствие на пожара са изгорели 150 декара сухи треви и храсти, около 20-30 декара частни лозя и два покрива на къщи и част от конструкцията им. Пострадали няма.

