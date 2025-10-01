ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Зафиров: Работим за трайно решаване на проблема с грижата за възрастните хора

976
Атанс Зафиров. Снимка: БСП

Работим за трайно решаване на проблема с грижата за възрастните хора - с повече подкрепа, контрол и внимание към всеки човек в третата възраст, заяви вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров по повод Международния ден на възрастните хора, съобщиха от пресцентъра на БСП.

„На днешния Международен ден на възрастните хора изразяваме дълбоката си благодарност и уважение към поколенията, които с упорит труд, мъдрост и отдаденост градиха съвременната българска държава и продължават да бъдат двигател на общността ни", допълва Зафиров.

Той припомни, че благодарение на „БСП – Обединена левица" беше запазено т.нар. швейцарско правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени и ще продължава да се работи за тяхното устойчиво нарастване.

„Наш дълг е да продължим да работим за по-добри дни за вас – за активен, пълноценен и достоен живот", добавя Атанас Зафиров.

По-рано днес премиерът Росен Желязков посочи, че кабинетът работи за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, както и че всички пенсии са били увеличени с 8,6%.

