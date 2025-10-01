Влак помете автомобил в Крета, шофьорът е в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор пострада при катастрофа на жп прелез в село Крета. Това съобщиха от полицията.

Сигнал за произшествието е постъпил на 30 септември в 10:40 часа. Незабавно на място са изпратени полицейски екип и служители от РСПБЗН – Гулянци. Извършен е оглед.

Установено е, че водачът на лекия автомобил – 73-годишен, пресичащ линията, не е реагирал на сигнализацията на мигаща червена светлина на светофара и включена звукова сигнализация.

Предприел е неправомерно преминаване, довело до удар с влак "Плевен – Черквица. Шофьорът и 47-годишният машинист са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите им са отрицателни.

В резултат на удара са причинени значителни материални щети по автомобила и по мотрисата.

На шофьора на леката кола е оказана незабавна медицинска помощ и е откаран в спешно отделение в МБАЛ "Д-р Георги Странски"- Плевен. Диагностициран е с хематом и контузно огнище на врата, без опасност за живота.

Уведомен е дежурен прокурор при РП - Плевен. Образувано е досъдебно производство.