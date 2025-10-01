Делян Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да бъде закрита

По тази тема подкрепям г-н Борисов, говорихме сутринта, да ги закриваме направо. След това, което се видя, трябва веднага да бъде закрита.

Това каза лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на парламента. По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ДАИ трябва незабавно да бъде закрита, след като стана ясно, че двама служители на агенцията са искали подкуп от хора от екипа на Роби Уилямс.

"Ще помислим в МВР или къде да се прехвърли", допълни той.

"Коя опозиция? Те са тотално неадекватни, това са едни крадци, които ограбиха митниците. Всички проблеми са заради тях, те нямат право да предлагат нищо. Крадците нямат право да говорят за митници, за приходи или за бюджет. Те ограбиха държавата, заедно с баща им Румен Радев", заяви Пеевски относно твърденията на ДБ за очаквана голяма дупка в новия бюджет.

"Ние сме абсолютно против вдигане на данъци, знаете нашата политика. Да се захващат, както наблюдаваме, приходна агенция, митници и да си свършат работа", каза още той.

"Бих подал сигнал за Иво Прокопиев, за Сорос и всичките и ще подам сигнал. До ДАНС, до прокуратурата. Имам много данни, и за Сорос, и за Прокопиев. За цялата им група, ограбила България. Тепърва ще има разкрития, ще подадем и в Америка данни", заяви Пеевски в отговор на въпрос дали би подал сигнал в прокуратурата срещу сделката с турската газова компания "Боташ".