82-годишен мъж прегази куче в село Еремия. Това съобщиха от полицията.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил.

Уведомена е прокуратурата.