Синер вдигна трофея в Пекин след експресна победа ...

82-годишен мъж прегази куче в село Еремия

Кола Снимка: pixabay

82-годишен мъж прегази куче в село Еремия. Това съобщиха от полицията.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил.

Уведомена е прокуратурата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

