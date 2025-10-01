ДСБ предлага паркоместата да имат статут на самостоятелни обекти, за да се гарантира собственост

Предлагаме паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти, да имат идентификатор в кадастъра и имотна партида в имотния регистър. По-просто казано, предлагаме всички граждани, които притежават паркоместа да могат да се разпореждат с тях така, както се разпореждат с гаражите и апартаментите си. Това стабилизира правото на собственост и премахва всички рискове по отношение на собствеността върху паркоместата.

Това каза депутатът от ДСБ Йордан Иванов в кулоарите на парламента.

"Внесохме законопроект, който дава решение на проблем, касаещ над 1 млн. български граждани. В България всички, които имат паркоместа, имат траен проблем с архаичната нормативна база, с възможността да ги продават, да се разпореждат с тях и да ги ипотекират", обясни Иванов.

"Нормативната база не отговаря на стопанските реалности. За да могат да се разпореждат със стотици хиляди паркоместа, се измислят редица симулативни действия, които са на ръба на закона. Това компрометира правото на собственост на всички граждани върху паркоместата", каза още депутатът от ДСБ.

От партията щели да инициират широк обществен дебат по темата с юристи от всички политически сили, за да се осигури широка подкрепа за този закон, с който щели да решат много стар проблем.