"Величие" също подкрепиха Борисов и Пеевски за закриване на ДАИ

По принцип трябва да се оптимизират държавните структури и да се види от кои има нужда и от кои- не. ДАИ имат корупция, сигурно по-малко от всяка друга институция. При автоматизация на процесите, както е сега е с ТОЛ системата, нормално е да се закрият. Има други електронни уреди, които изчисляват и вече КАТ са достатъчно хора, за да могат да извършват тази работа, така че съм "за".

Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в кулоарите на парламента, след като лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борисов и Делян Пеевски заявиха, че ДАИ трябва да бъде закрита.

Той коментира и двете цели, които Борисов постави като най-важни за правителството: водите и цените. Според него и двете не били осъществими.

"Във ВиК сектора тези хора са некомпетентни, при тях не работи нито един човек, който има експертиза. Когато един човек е крадец, той никога няма да вложи време да учи, да практикува на терен и да види обратна връзка. Между решение на теория и практика има огромна разлика. Когато имаш 3 звена за вземане на пари, цената на услугата става безкрайна, отговорността се прехвърля и я няма никъде и затова тръбите ще текат като лейка и няма да има вода, която се задържа", заяви лидерът на "Величие".

"Цените ще продължат да растат, защото като има олигархичен модел, а няма свободна пазарна икономика, се назначават хора без възможности да оптимизират процесите. Това вдига цените, убива производството и намалява дистрибуционните конкуренти. Каквито и комисии да правят не могат да санкционират сами себе си. Тези две точки са 100% провалени", допълни Михайлов.