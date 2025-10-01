Митничари задържаха 5278 кутии контрабандни цигари в камион с мебели на Капитан Андреево

Митническите служители на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" откриха и задържаха 105 560 къса (5278 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ мебели за Франция, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Водачът - турски гражданин на товарната композиция с чужда регистрация, е представил документи, че превозва мебели от Турция за Франция през България и е заявил, че няма друго за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товара. При извършената физическа проверка митническите инспектори откриват в кухините на превозваните мебели - дивани и скринове, общо 105 560 къса (5278 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия за иззети. На водача на товарния автомобил е съставен акт.

От началото на годината митническите служители на "Капитан Андреево" са задържали над 30 милиона къса цигари. Последният случай с голямо количество нелегална акцизна стока бе на 21 септември, когато в камион с турска регистрация бяха открити 2 199 440 къса цигари, разпределени в 109 972 кутии. Всички те бяха с чужд акцизен бандерол и на стойност 824 790 лева.